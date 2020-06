Bouterse spreekt met winnaars verkiezingen

Paramaribo

Doel van het overleg was de overdracht van de regering, aldus een verklaring die Bouterse, Brunswijk en Santokhi dinsdag hebben uitgegeven over de ontmoeting vorige week. Tijdens die bijeenkomst is ook gesproken over de aanpak van de coronacrisis.

Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) van Suriname heeft dinsdag tijdens een openbare vergadering de uitslag van de verkiezingen van 25 mei formeel vastgesteld. Nu staat definitief vast welke 51 Surinamers zijn gekozen als lid van De Nationale Assemblee (DNA). Zij moeten binnen twee weken aangeven of ze inderdaad toegelaten willen worden tot de volksvertegenwoordiging.

Tijdens de vergadering van het CHS hebben enkele kiezers bezwaren geuit, maar die zijn volgens de CHS-voorzitter niet van invloed op de einduitslag. Deze is ook niet veranderd ten opzichte van de voorlopige uitslag die 4 juni werd gepubliceerd. De VHP krijgt 20 zetels, de NDP 16, de ABOP 8, NPS 3 en PL en BEP beide 2. Hoewel de regering nog beëdigd moet worden, staat al vast dat VHP, ABOP, NPS en PL samen de nieuwe regering zullen vormen. <