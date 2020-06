Noorwegen en Finland kijken met afkeer naar het lakse land tussen hen in

De Zweedse regering verdedigt haar afzien van maatregelen tegen corona. Maar mensen als Stefan Saxberg denken daar heel anders over. Toch zijn er ook veel Zweden die denken dat de aanpak op lange termijn toch gunstig uitpakt.

Hakan Lidbo, uitvinder in Zweden, loopt rond met zijn 'coronahelm', die een alarm geeft binnen anderhalve meter. De artiest en musicus woont in Stockholm. (beeld afp / Jonathan Nackstrand)

Grangärde

‘In Zweden maken veel mensen zich zorgen over het beleid van de regering. Er waren al nauwelijks beperkingen en nu zijn er ook geen reisbeperkingen meer. Het typeert de omgang van de autoriteiten met de COVID 19-situatie. Nu geven ze het restant controle dat er nog was helemaal uit handen. Je ziet de cijfers nu al omhoog gaan voor regio’s in Zweden die tot nu toe nog een beetje gespaard bleven voor corona.’

geld

Waarom? Om economische redenen, denkt Stefan Saxberg. De 51-jarige man woont in Grangärde, een klein plaatsje ten noordwesten van Uppsala. Hij werkte tot enkele jaren als chauffeur bij het bedrijf Högosta Åkeri AB. Hij wacht al jaren op een nieuwe heup en knie. Dat wordt steeds uitgesteld, nu vanwege de..

‘De Zweedse regering heeft de verspreiding van het virus opzettelijk..

