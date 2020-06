Verdachte zaak 'Maddie' wil vragen niet beantwoorden

De verdachte van de verdwijning van Madeleine McCann weigert om vragen te beantwoorden over de zaak. Het is aan de autoriteiten om met bewijs te komen.

Berlijn

Dat zegt zijn advocaat Friedrich Fülscher tegen de krant The Times. De Duitse autoriteiten denken dat zedendelinquent Christian Brückner het meisje in 2007 heeft ontvoerd in Portugal, waar ze met haar ouders op vakantie was. De Duitser zou haar later hebben gedood. Brückner zit al in een Duitse gevangenis en zwijgt volgens zijn raadsman over de zaak McCann. 'Meneer B. doet er momenteel het zwijgen toe op advies van zijn advocaat. Dat komt vaak voor in strafzaken', aldus de jurist. De staat moet bewijs leveren dat een verdachte een misdrijf heeft gepleegd, weet hij. <