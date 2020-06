Verplicht dragen mondkapjes blijkt effectief in Jena

Modeontwerper Friederike Jorzig in haar winkel in Berlijn. (beeld afp / Odd Andersen)

Kwam dat door de kapjes?

Bonn

Door het dragen van mondkapjes in de Duitse stad Jena, verplicht sinds begin april, lijkt de toename van het aantal besmettingen met wel 40 procent te zijn afgenomen. Het is alleen de vraag of dat door de kapjes komt. Dit blijkt uit voorlopig onderzoek van het Instituut voor Arbeidseconomie (IZA) in Bonn. Het is voor het eerst dat wetenschappers het effect van mondkapjes op de verspreiding van het nieuwe coronavirus ‘in het veld’ bestuderen, aldus de wetenschappers. Haast alle kennis tot dusver is gebaseerd op andere luchtwegvirussen.

In de Duitse stad Jena lijkt het effect inderdaad fors. In het stijgende aantal ziektegevallen zit een duidelijke knik op 6 april, de dag dat men de kapjes er verplicht stelde in winkels en het openbaar vervoer. In an..

