VS: lhbt-discriminatie verboden

Washington, DC

De discussie ging over de Civil Rights Act uit 1964, die ontslag op basis van etniciteit, religie, nationaliteit of sekse verbiedt. Centrale vraag was: gaat 'sekse' ook over homoseksuelen en transgender personen?

Ja, zegt nu het Amerikaanse Hooggerechtshof. En dat is verrassend, want dit hof is dankzij benoemingen door president Donald Trump in meerderheid conservatief. De uitspraak is de grootste overwinning voor de Amerikaanse lhbt-beweging in vijf jaar.

Uitgerekend Neil Gorsuch, een door Trump benoemde zeer conservatieve rechter, leverde een van de doorslaggevende stemmen. Gorsuch schreef ook de toelichting bij het besluit. 'Vandaag moeten we besluiten of een werkgever iemand mag ontslaan, simpelweg omdat diegene homoseksueel of transgender is', schrijft G..

