Persvrijheid in de Fillipijnen staat onder druk. Kritische journalist veroordeeld voor ‘cyber-smaad’

Nu de Filipijnse journalist Maria Ressa schuldig is bevonden wegens ‘cyber-smaad’, is de vraag welke kant het opgaat met de persvrijheid in de Filipijnen. De hoofdredacteur van het kritische nieuwsmedium Rappler hangt een celstraf van zes jaar boven het hoofd.

Manilla

In 2012 verscheen een kritisch stuk in Rappler, waarin de rijke zakenman Wilfredo Keng werd gelinkt aan illegale drugs- en mensenhandel. Er werd ook beweerd dat Keng zijn auto had geleend aan een oud-rechter. Na publicatie in Rappler, dat bekendstaat om de kritische berichtgeving rondom president Duterte en zijn harde antidrugscampagne, werd de zogenoemde ‘cybersmaadwet’ van kracht waaronder Ressa (56) werd aangeklaagd. De nieuwssite werd ervan beschuldigd nepnieuws te verspreiden.

Reynaldo Santos Jr., de auteur van het artikel, is ook veroordeeld en ook hij kan een celstraf krijgen van zes jaar. Volgens de BBC zijn de twee in afwachting van het hoger beroep op borgtocht vrijgelaten. ‘Rappler en ik zijn niet de enige die worden berecht’, zei Ressa tegen de BBC..

