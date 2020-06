Voorstel voor ‘derde weg’ voor de Hagia Sophia: gebedshuis voor moslims en christenen

De Turkse president Erdogan gooide onlangs olie op het politiek-religieuze vuur door in de Hagia Sophia weer Koranteksten te laten bidden.De Armeens-Orthodoxe patriarch van Constantinopel deed daarop een voorstel om van het historische gebouw dat een gebedshuis voor zowel christenen als moslims te maken.

De Hagia Sophia in Istanbul met een verkiezingsposter van president Recep Tayyip Erdogan in maart 2019. 'Istanboel is een liefdesverhaal voor ons', zegt de slogan. (beeld Yasin Akgul / AFP)