Extra medici naar Griekse eilanden

Athene

Griekenland staat te popelen om het toeristenseizoen 2020 vandaag te openen. Om reizigers gerust te stellen stuurt Athene extra medisch personeel naar de eilanden in de Egeïsche en Ionische Zee. 'De gezondheid van onze gasten heeft de hoogste prioriteit', zei premier Kyriakos Mitsotakis tijdens een bezoek aan het vulkaaneiland Santoroni, waar hij ook een kijkje nam in het ziekenhuis. De Griekse minister van Volksgezondheid Vassilis Kikilias liet eerder weten dat 687 artsen en verpleegsters in dienst zijn genomen om verspreid over de eilanden vakantiegangers te helpen. Voor dat doel zijn ongeveer 450 bedden op de intensive care beschikbaar.