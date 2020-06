Trump-regering schrapt bescherming transgenders

Washington

Het afschaffen van die wet is lang aangemoedigd door religieuze en conservatieve aanhangers van president Donald Trump. De wet was in 2016 ingesteld door Trumps voorganger Barack Obama. Hij was bedoeld om te voorkomen dat transgenders werden uitgesloten door artsen, ziekenhuizen of zorgverzekeraars. Zo mochten ziekenhuizen niet weigeren een operatie uit te voeren waarbij een baarmoeder wordt verwijderd.

Het beleid van Obama definieerde gender als iemands innerlijke gevoel van mannelijkheid, vrouwelijkheid, een combinatie of geen van beiden. Door de beleidswijziging van Trump wordt ieders gender bepaald aan de hand van het biologische geslacht. Voor de gezondheidszorg zou zorg op basis van het biologische geslacht noodzakelijk zijn, en niet iemands genderidentiteit.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .