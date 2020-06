'Ik geef dit toeristenseizoen op, dan kan het alleen meevallen'

In februari vertrokken de laatste gasten uit de chambres d’hôtes van Cora en Michael Feijth in de Auvergne. Ze zitten al drie maanden zonder inkomsten.

'We mochten zonder formulier niet meer de straat op, niet verder dan een kilometer en niet langer dan een uur. Ik ging op een gegeven moment heen en weer lopen in onze tuin.'

Auvergne

Het stel uit De Meern had verwacht veel mee te maken na hun verhuizing naar Frankrijk in 2015, maar dit niet. Meer dan anderhalf miljoen kijkers van Ik Vertrek waren indertijd getuige van de tumultueuze emigratie, de verbouwingen – Cora’s motto in de televisie-uitzending: ‘Ik haat klussen!’ – en het afscheid van familie en vrienden in Nederland. De afgelopen jaren ontvingen ze steeds meer gasten. Hun droom was uitgekomen.

Nu zitten ze intussen al maandenlang gedwongen met z’n tweeën in hun chambres d’hôtes (www.quatre-saisons.eu), terwijl dit hun eerste winstgevende jaar had moeten worden. Het gaat hun versta..

