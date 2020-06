Afrika blijft inzetten op preventie

Een leraar in Pretoria, Zuid-Afrika, meet de temperatuur van een leerling. In het land zijn bepaalde scholen onlangs weer open gegaan. (afp / Christiaan Kotze)

Amersfoort

Voordat de coronapandemie Afrika bereikte, sloeg het virus eerst toe in Azië, de Verenigde Staten en Europa. Dat bood het continent kansen om goed naar het verloop van de ziekte te kijken. ‘Afrika zag dat zelfs landen met een adequate gezondheidszorg op de knieën werden gebracht door COVID-19’, zegt Simon Antara, arts en directeur van het Netwerk van Afrikaanse Veldepidemiologie (AFENET). De organisatie is werkzaam in 31 Afrikaanse landen en helpt regeringen bij het opzetten van gezondheidsprogramma’s.

‘Een deel van die landen trof geen of pas laat preventieve maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken’, gaat Antara verder. ‘Vervolgens raakten de zorgsystemen al snel overweldigd. Dus voor een continent dat toch al een fragiele gezondheidszorg kent, was er ma..

