Oorlogsmisdadiger Sudan zit vast

De loopbaan van de Sudanese militieleider Ali Kushayb eindigt in het detentiecentrum van het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC). De ‘Kolonel der kolonels’ schrijft geschiedenis als eerste Sudanese oorlogsmisdadiger die daadwerkelijk is uitgeleverd wegens zijn vermoedelijke aandeel in het ‘schoonvegen’ van Darfur. Daar werden in 2003 en 2004 tweeënhalf miljoen mensen van huis en haard verdreven. Driehonderdduizend mensen vonden de dood.

Den Haag

Kushayb wordt beschuldigd van 22 gevallen van misdaden tegen de menselijkheid en 28 gevallen van oorlogsmisdaden. Het is uniek dat hij is opgebracht, want de arrestatiebevelen tegen de Sudanese oud-president Omar al-Bashir en andere hoofdrolspelers in het conflict in Darfur zijn al dertien jaar oud. Afrikaanse landen stonden niet te trappelen hen op verzoek van het Internationaal Strafhof te arresteren.

Over zijn vermoedelijke misdaden zijn de gruwelijkste details bekend, maar Kushaybs levenswandel is schimmig. Zijn leeftijd staat niet vast. Waarschijnlijk is hij in 1957 geboren als zoon van een Noord-Afrikaanse veehouder. Zijn officiële naam is Ali Muhammad Ali Abd–al-Rahman, maar hij gaat door het leven als

Kushayb.

Hoe hij precies van gewoon solda..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .