Komt de Eifel nu snel tot leven?

Moeten we ons zorgen gaan maken over de nabijgelegen Eifel?

Onderzoek van onder anderen de Nederlandse geoloog Corné Kreemer wijst op recente vulkanische activiteit in de bodem van het gebied in Duitsland.

Amsterdam

Je moet er niet aan denken: een krachtige vulkaanuitbarsting net over de grens, in de Duitse Eifel. Dan hoor je het niet alleen in Keulen donderen, maar dan verandert het hele gebied in de driehoek Aken-Koblenz-Trier in een oorlogszone. Toch is zo’n natuurramp in de geologisch nabije toekomst niet geheel ondenkbaar, volgens de Nederlandse geoloog Corné Kreemer, die werkzaam is aan de Universiteit van Nevada.

Dat het er lang geleden heftig aan toeging in de Eifel, staat wel vast. De 2 kilometer grote, vrijwel ronde Laacher See, nog geen 40 kilometer ten zuidwesten van Bonn, is een heuse vulkaancaldera. Die ontstond ee..

