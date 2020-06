De waanzin en de atoombom

Duizenden zelfmoordacties van Japanse militairen en burgers dreven de Amerikaanse bevelhebbers en president Truman naar die andere waanzin – de atoombom.

Saipan – Okinawa

Op 22 juni beginnen de Verenigde Staten en Rusland in Wenen met nieuwe besprekingen over hun strategische kernwapens. Zowel de VS als Rusland hebben hun intentie geuit om het New START-verdrag dat in februari 2021 afloopt, te behouden, schrijft de Moscow Times. Maar de VS willen dat China ook aanschuift, omdat het volgens Amerikaanse inschatting niet alleen bezig is met een modernisering van de kernwapens, maar ook met de verdubbeling ervan. ‘Als China een grootmacht wil zijn, moet het zich er ook naar gedragen’, aldus de Amerikaanse onderhandelaar Marshall Billingslea.

Chunying heeft geen idee hoe..

