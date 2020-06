Amazon verkoopt politie VS geen gezichtsherkenning meer

Washington

In een korte verklaring pleit Amazon voor strengere regelgeving door de overheid voor ‘ethisch gebruik’ van de technologie. Met het moratorium wil het bedrijf het Congres daar tijd voor geven. Meer dan ooit ligt het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie onder vuur, na de gewelddadige dood van George Floyd, alhoewel Amazon daar niet naar verwijst.

‘Dit is precies waar de protesten nu over gaan’, zegt Jeroen van den Hoven, hoogleraar ethiek en techniek aan de TU Delft. ‘Die AI-systemen laten gewoon zien wat we al driehonderd jaar fout doen en geven keihard terug hoe racistisch we zelf zijn.’ Hij is blij met de stappen die nu ineens worden gezet: ‘Ik ben wat cynisch geworden over de goede bedoelingen van techbedrijven, maar iedere bew..

