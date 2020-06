Wolf mag overal in de EU leven

Een wolf is in de EU ook beschermd buiten zijn natuurlijke leefomgeving.

Luxemburg

Als het dier terechtkomt in een gebied waar mensen wonen, mag hij niet zonder expliciete toestemming van de nationale bevoegde instantie, bijvoorbeeld op grond van de openbare veiligheid, worden gevangen of verplaatst, oordeelt het Europees Hof van Justitie.

De Europese habitatrichtlijn geldt overal. Een rechtbank in Roemenië had het hof om nadere uitleg over de richtlijn gevraagd.

Vier jaar geleden vingen medewerkers van een vereniging voor dierenbescherming en een dierenarts een wolf in een Roemeens dorp. Ze wilden het dier overbrengen naar een natuurreservaat, maar het ontsnapte. Daarop werd een zaak tegen hen aangespannen.

Het systeem van strikte bescherming van beschermde soorten als de wolf 'geldt ook voor dieren die hun natuurlijke habitat verlaten en terechtkomen in gebieden waar mensen wonen', aldus het hof. <