Amerikaanse generaal betreurt deelname aan het bijbelloopje van Trump

Washington

Kort voor het fotomoment verwijderde de politie vreedzame demonstranten op Lafayette Square, met behulp van traangas en rubberkogels. ‘Ik had daar niet moeten zijn’, zei Mark A. Milley, de voorzitter van de gezamenlijke stafchefs, tijdens een video-toespraak aan de National Defense University.’Mijn aanwezigheid daar en toen schept het beeld dat de strijdkrachten betrokken zijn bij de binnenlandse politiek.’ Trump hield bij de Episcopal St. John’s Church een bijbel omhoog, maar andersom.

Milley (61) is een infanterie-generaal die promoveerde op revolutie en guerrilla. Hij hield aanvankelijk een tweedelig rapport over de Amerikaanse fouten in de Irakoorlog tegen, maar toen er protest kwam, werd het toch gepubliceerd, met een voorwoord van hemzelf, waarin hij het prees als solide ..

