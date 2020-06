Virtuele algemene vergadering VN

New York

De algemene vergadering van de Verenigde Naties zal in september voor het eerst in de geschiedenis virtueel plaatsvinden vanwege het coronavirus. Dat heeft de voorzitter van de vergadering, die van 22 tot en met 29 september op de agenda staat, woensdag verklaard. Deelnemende landen moeten de opgenomen speech van maximaal 15 minuten van hun president, premier of andere vertegenwoordiger onder embargo zeker vijf dagen van tevoren inleveren. Op de dagen van de vergadering zullen die in de VN-zaal worden uitgezonden of indien nodig voorgelezen. <