Voor Floyd is blank kleur van de dood

Het grote publiek kon maandag afscheid nemen van George Floyd, dinsdag was zijn uitvaartdienst in de Fountain of Praise-kerk in Houston, Texas. (beeld afp / David j. Phillip )

Schoolmakkers en buurgenoten in Houston kijken terug op zijn leven op de dag dat hij werd begraven.

Houston

Hij ligt in een glanzende goudkleurige kist, in een donker pak, stijlvol en glimmend, maar met een grauw gezicht, een huid die lichter is dan die ooit is geweest – blank is voor George Floyd de kleur van de dood.

Achter de kist staat een schilderij van Floyd met honkbalpetje, een aureool en engelenvleugels. Mensen slaan een kruis, knikken, knielen of steken een vuist omhoog. Dan lopen ze door naar de uitgang, en kijken trots naar de duizenden mensen die rondom de enorme kerk slingeren, in de warme zon en het licht van de tientallen camera’s. De aantallen zijn belangrijk, de aandacht is belangrijk,..

