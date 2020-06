Militieleider uit Darfur opgepakt

Bangui

De van oorlogsmisdaden verdachte militieleider Ali Kushayb is opgepakt in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR). Dat melden de regering van de CAR en het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC). Hij wordt sinds 2007 gezocht door het ICC omdat hij zijn Janjaweed-militie opdracht zou hebben gegeven voor moorden, plunderingen en verkrachtingen. Zeker 300.000 mensen kwamen om het leven tijdens het conflict in Darfur tussen de islamitische Janjaweed en regering van Sudan aan de ene kant en de niet-islamitische milities JEM en SLA aan de andere kant. <