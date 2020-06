President Nkurunziza (55) van Burundi plotseling overleden

Gitega

Nkurunziza, die 55 jaar is geworden, bezweek in een ziekenhuis in Karuzi. Nkurunziza kwam aan de macht in 2005 aan het einde van een lange burgeroorlog waarbij 300.000 mensen omkwamen. In 2015 ontstond grote onrust toen Nkurunziza aankondigde een derde termijn als president te willen. Hij vond dat hij maar een termijn regeerde omdat hij bij de eerste niet was gekozen door het volk, maar was aangesteld. In de periode van chaos en geweld die volgde en waarbij volgens de VN 1200 mensen omkwamen, overleefde Nkurunziza in 2015 een coup tegen zijn regering. Uiteindelijk bleek dat de meeste milities nog achter hem stonden. Ondertussen had de bevolking al feest gevierd in de straten omdat gedacht werd dat de president was afgezet. Nkurunziza deed uiteindelijk toch mee aan de verkiezingen en won die ook. In mei 2020 won zijn partijgenoot Ndayishimiye de verkiezingen. <