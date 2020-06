Artsen zonder Grenzen: ‘Ebola blijft in Congo helaas de kop opsteken’

Voor de elfde keer is in de Democratische Republiek Congo (DRC) ebola uitgebroken, nu in het westen. Met twee ebolahaarden, een mazelenepidemie en COVID-19 staat het land voor ongekende medische uitdagingen, zegt Ellen van der Velden, operationeel manager voor DRC bij Artsen zonder Grenzen.

Hoe kon de ziekte tijdens de lockdown in het westen van het land opduiken?

‘Er is onderzocht of de ziekte vanuit het noordoosten is overgekomen. Daarvoor wordt het genetische materiaal in de virussen met elkaar vergeleken. Maar het blijkt dat er geen sprake is van dezelfde uitbraak. Daar ging men al niet vanuit; Congo is in lockdown en de ebola-uitbraken liggen ver uit elkaar. De onderzoekers stellen dat de besmetting mogelijk via een dier is gegaan. Ebola hoort helaa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .