Tientallen onopgemerkte doden in Groot-Brittannië: ‘Triest dat ouderen alleen thuis overlijden’

In het Verenigd Koninkrijk zijn tientallen mensen pas twee weken later gevonden in hun huis, nadat ze waren overleden aan het coronavirus. Artsen waarschuwen voor ‘een epidemie van eenzaamheid’.

Londen

Artsen die onderzoek hebben gedaan naar dergelijke sterfgevallen zeggen dat de coronaslachtoffers pas zijn ontdekt nadat een familielid, vriend of buurman alarm had geslagen, meldt The Guardian. Doordat veel overledenen pas laat worden opgemerkt, zouden de lichamen zijn gaan ontbinden.

Tussen maart en mei zou dat bij enkele tientallen mensen in Londen hebben plaatsgevonden. Het exacte aantal mensen dat thuis is gestorven en niet is opgemerkt, is nog niet bekend. In totaal zijn er zevenhonderd gevallen geregistreerd van mensen die thuis in Londen zijn gestorven, met of zonder familie.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .