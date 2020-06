Kritiek op Belgisch koningshuis. Alleen de reputatie van het gezin van Filip is nog schadevrij

Koning Albert II, Paola, Mathilde en Filip, na een mis ter nagedachtenis aan overleden familieleden in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Laken. (beeld Belga afp / Benoit Doppagne)

Brussel

Corona stopt niet voor de deur van paleizen. Ook koningshuizen moeten rekening houden met het virus. De Oranjes bellen veel ter ondersteuning van diverse initiatieven. Koningin Máxima spreekt haar videoboodschappen en koning Willem-Alexander gaat op bezoek. Er is geen wanklank.

In België ligt dat anders. Prins Joachim (28), zoon van prinses Astrid (58), een jaar ouder dan haar broer koning Filip, zit met zijn vriendin Victoria Ortiz in quarantaine, in haar woonplaats, het Spaanse Cordoba. Eind mei raakte hij besmet tijdens twee feestjes met tientallen jongeren die zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Hij bood zijn excuses aan jegens zieken en nabestaanden, zei ..

