Agenten aangeklaagd na duwen 75-jarige

Buffalo

Twee politieagenten in de Amerikaanse plaats Buffalo worden aangeklaagd wegens 'tweedegraads' geweldpleging omdat zij een 75-jarige demonstrant omverduwden tijdens een demonstratie tegen politiegeweld en racisme. De betoger moest gewond naar het ziekenhuis. Beide agenten zeggen onschuldig te zijn. De agenten werden donderdag geschorst nadat op sociale media een video was opgedoken waarin te zien is hoe zij de man omverduwden. De man blijft na de duw roerloos op de grond liggen waarna bij zijn hoofd zich een plas bloed vormt. In de VS wordt op veel plekken gedemonstreerd vanwege de dood van de zwarte arrestant George Floyd. <