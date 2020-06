Presidentskandidaat Joe Biden bij herdenking George Floyd

Houston

De bijeenkomst vindt plaats in de Fountain of Praise Church in Houston (Texas, VS). Daar ligt het lichaam van de Afro-Amerikaan Floyd - die op 25 mei het slachtoffer werd van politiegeweld - opgebaard.

De begrafenis vindt dinsdag eveneens in Houston plaats. Deze zal in besloten kring worden gehouden. Vanwege corona mogen bezoekers maandagavond slechts tien minuten en in groepen van maximaal vijftien personen in de kerk zijn, meldt de tv-zender ABC13 Houston. Er worden bij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .