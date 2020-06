Zeven inwoners van Amerika reageren op wat er in hun land gebeurt

Racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten hebben wereldwijd protest aangewakkerd. Hoe kijken inwoners van Amerika naar wat er in hun land gebeurt? Terwijl James Martin hoopt ‘dat ons land door deze protesten leert hoe diepgeworteld het probleem van racisme is’, zegt Antina Chase dat de ‘VS worden aangevallen door een onzichtbare vijand’.

‘Weinig te zien van de Amerikaanse droom’

naam Jenean Truesdell (32)

beroep aspirant-schrijver en actrice

plaats Chicago, Illinois

‘De huidige protesten zijn inspirerend en zorgen voor verjonging in de cultuur van zwart Amerika. Racisme heeft geleid tot vele collectieve en individuele trauma’s voor zwarte Amerikanen in dit land. De Amerikaanse droom, comfortabel leven, menselijke waardigheid, dat zijn dingen waar we vaak iets over horen, maar zelden wat van merken.

