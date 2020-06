Nieuwsanalyse: Het ongemak van de witte stilte

De wereldwijde protesten die volgden na de dood van George Floyd, laten zien dat racisme niet slechts een probleem is dat zwart Amerika aangaat. Meer dan ooit wordt duidelijk dat wit aan zet is.

Een demonstrant in Londen uit zijn steun ten behoeve van de Black Lives Matter-beweging. (beeld afp / Tolga Akmen )

Amersfoort

‘Ieder wit persoon die er gelukkig mee zou zijn om in deze maatschappij op dezelfde manier te worden behandeld als onze zwarte inwoners, sta op’, sprak de Amerikaanse antiracisme-activist Jane Elliott in een volle zaal met wit publiek. Stilte volgde. ‘Niemand staat op. Dat zegt heel duidelijk dat je weet wat er aan de hand is, en dat je weet dat je dit voor jezelf niet wilt. Ik wil weten waarom..

