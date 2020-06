Midden in de chaos in de VS zelf en na de recente liquidatie van de Iraanse generaal Suleymani heeft Trump een opmerkelijke gevangenenruil met Teheran bereikt - waarvoor hij Iran nadrukkelijk bedankt.

Michael White (links) samen met de Amerikaanse bijzonder gezant voor Iran Brian Hook, na zijn aankomst in Zürich uit Iran. President Trump zinspeelde in zijn tweets na de vrijlating van White door Teheran op een betere samenwerking met Iran. (beeld afp / US Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Washington – Teheran

‘Zo geweldig om Michael weer thuis te hebben’, tweette president Trump vrijdagmorgen, nadat de marineveteraan Micheal White via Zwiterserland in Amerika was aangekomen. ‘Dank je wel Iran. Jullie hebben niet gewacht tot na de verkiezingen om de Grote deal te..

De vrijlating van White door Iran was groot nieuws op Russische media, en bij het Amerikaanse Fox News dat exclusief de aankomst van White in een Zwitsers luchtmachttoestel en de overdracht aan de Amerikaanse bijzonder gezant voor Iran Brian Hook mocht filmen. Omdat de VS geen diplomatieke betrekkingen met Iran meer hebben, onderhandelde Hook via Zwitserse bemiddeling met Iran. Minister van Buiten..

