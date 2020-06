Conventie niet in North Carolina

President Donald Trump gaat definitief op zoek naar een andere locatie voor de Republikeinse Conventie, die van 24 tot en met 27 augustus in Charlotte in de staat North Carolina zou worden gehouden. Dat zei hij op Twitter.

Washington

Trump wil dat alle leden van de partij en al zijn aanhangers aanwezig kunnen zijn op de partijconventie waar hij officieel zal worden voorgedragen als de presidentskandidaat van de Republikeinen. Momenteel zou dat niet kunnen, vanwege de strenge maatregelen tegen het coronavirus. 'Ik had lang geleden al gepland om de Republikeinse Nationale Conventie in Charlotte, North Carolina, te houden, een stad waar ik van hou', meldt Trump.

'Gouverneur Roy Cooper weigert garanties te geven dat we gebruik kunnen maken van de Spectrum Arena - dat we miljoenen dollars uitgeven, iedereen er laten arriveren en hun dan moeten meedelen dat ze niet binnen mogen. Gouverneur Cooper is nog altijd in de blijf-veilig-binnen-modus en laat ons niet de Arena gebruiken zoals vooraf was gepland en beloofd.' <

Trump: ik liet betogers niet wegsturen

Donald Trump heeft zelf geen opdracht gegeven het gebied rondom St. Johns Episcopal Church in Washington te ontruimen. Dat zei de Amerikaanse president woensdag. Trump liep maandag na een toespraak naar de kerk om daar een bijbel in de lucht te houden, maar daarvoor moest wel eerst het tussenliggende park Lafayette Square door de veiligheidsdiensten worden leeg geveegd, waar op dat moment een demonstratie aan de gang was. 'Ik heb niet gezegd dat ze weg moesten', zei Trump over de demonstranten, die al dagen protesteren tegen politiegeweld. Ook zei de president dat de politie geen traangas gebruikte, maar volgens demonstranten en journalisten was dat wel degelijk het geval. De actie van Trump bij de 'kerk van de presidenten' leidde tot grote verontwaardiging, onder meer bij de bisschop van de Episcopaalse Kerk in Washington, Mariann Budde.