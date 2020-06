Buitenbeentje Zweden is nu een noordelijke paria

Tot verdriet van de lockdownsceptici.

Stockholm

Het gebeurt niet vaak dat het gezicht van een bebrilde, ascetisch ogende 64-jarige bureaucraat op een arm wordt getatoeëerd, maar wel in Zweden, waar chef-epidemioloog Anders Tegnell razend populair is. Tegnell is de architect van het soepele Zweedse coronabeleid. Terwijl de rest van Europa op slot ging, zaten in Stockholm terrassen vol, bleven de winkels open, gingen de kinderen naar scho..

