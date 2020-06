Suriname een week in totale lockdown

Paramaribo

Suriname gaat vanaf vanavond 18.00 uur (23.00 uur Nederlandse tijd) tot en met 12 juni 06.00 uur in de ochtend in totale lockdown in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Dit heeft vicepresident Ashwin Adhin woensdagmiddag in een televisietoespraak gezegd. Het belangrijkste doel van de lockdown is om de gezondheids- en veiligheidsdiensten hun werk in rust te kunnen laten doen. Het gaat dan om het lokaliseren, isoleren en behandelen van het virus om zodoende verdere spreiding in te dammen. Surinamers mogen alleen hun huis uit voor noodzakelijke dingen. <