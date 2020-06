‘Radicaal-links scheurt onze steden aan stukken’

Honderden leden van extreemrechtse groepen staan in Portland tegenover Antifa-tegendemonstranten in een mars tegen 'binnenlands terrorisme'. Beide groeperingen zouden betrokken zijn bij de gewelddadige protesten van nu. (beeld afp / John Rudolf)

Washington

In zowel e-mails van het Witte Huis als in tweets van president Trump wordt de aanpak van het ‘binnenlands terrorisme’ als prioriteit benoemd. ‘In heel Amerika hebben gewelddadige binnenlandse terroristen de echte gekwetstheid en pijn van duizenden vreedzame demonstranten uitgebuit’, zo schrijft het Witte Huis in een e-mail van woensdagmorgen. ‘Toch buiten de pratende hoofden in de media en opp..

