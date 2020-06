Hoe George Floyd Belgen stimuleert om ‘koning-massamoordenaar’ Leopold II van zijn sokkel te trekken

Elk land heeft zijn omstreden historische figuren. In België lopen de gemoederen op over koning Leopold II (1835-1909). Hij moet van zijn sokkel. Juist nu.

Een ivoren buste van de omstreden koning Leopold II, te zien in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. (beeld afp / Georges Gobetto)

Brussel

Wat te doen met de tastbare herinneringen aan Leopold II in de openbare ruimte? Een online petitie waarin wordt opgeroepen alle standbeelden van de voormalige koning uit de Belgische hoofdstad Brussel te verwijderen, was woensdagmiddag door meer dan 19.000 mensen getekend. Het is te gek voor woorden dat de voormalige monarch ‘ondanks alle minachting die hij had voor het leven en het Congolese volk..

