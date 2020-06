Geboortehuis Hitler wordt politiebureau

Braunau am Inn

Het geboortehuis van dictator Adolf Hitler (1889-1945) in de Oostenrijkse plaats Braunau am Inn gaat vanaf 2023 dienst doen als politiebureau. Het plan hiervoor werd vorig jaar al bekend, maar maandag werd het voornemen definitief. Alles op en in het omstreden gebouw dat naar Hitler of de nazi's verwijst, zal verwijderd worden. Het pand moet nog worden gerenoveerd. De geraamde kosten voor de verbouwing zijn 5 miljoen euro. De autoriteiten willen dat met de nieuwe functie van het gebouw het onmogelijk wordt dat deze plek ooit een bedevaartsoord voor neonazi's wordt. <