Jemeniet blijft thuis en hoopt dat het coronavirus overgaat

Aden - Sanaa

Wie in Jemen coronaklachten krijgt, kan een bezoek aan het ziekenhuis meestal vergeten. ‘Ziekenhuizen accepteren niemand met een hoestje’, zegt Noor, een journalist in de zuidelijke havenstad Aden, in een telefonisch gesprek. Twee weken geleden werd ze ziek. Hoesten en koorts. Drie vrienden hadden hetzelfde. ‘Ik dacht dat het weleens COVID-19 zou kunnen zijn.’

Ja, wat doe je dan, in Jemen? Thuisblijven en hopen dat de klachten vanzelf verdwijnen, en dat het niet afloopt zoals met de vader en zoon uit een bevriende familie: ook een hoestje en koorts, nu allebei dood. Noor, midden twintig en verder gezond, knapte gelukkig snel op. Ze had ‘dengue of malaria’, is nu haar officiële verhaal. De omgeving zou kwaad kunnen spreken van een mogelijke coronabesm..

