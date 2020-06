Meerdere mensen in west-Congo overleden aan ebola

In het westen van de Democratische Republiek Congo zijn zeker vier mensen overleden aan ebola. Tot maandag waren er alleen in het oosten van het land een aantal gevallen bekend, de nieuwe besmettingen zijn een stap terug in de strijd tegen de ziekte.

Kinshasa

De vier doden woonden allemaal in de noordwestelijke stad Mbandaka. 'De testresultaten tonen aan dat de vier overleden mensen positief hebben getest op ebola', aldus de minister van Volksgezondheid Eteni Longondo. 'We sturen snel de vaccinaties en het medicijn naar Mbandaka.' Mbandaka is een grote havenstad aan de rivier de Congo met meer dan een miljoen inwoners. In 2018 zijn al 33 mensen overleden aan ebola. 'Ze weten hoe ze moeten reageren. De reactie is zondag op gang gekomen', zei de minister.

Sinds augustus 2018 is er sprake van een epidemie in Congo. Eerder dit jaar was het land dicht bij een einde van de epidemie, toen er plotseling in het oosten een aantal nieuwe besmettingen opdook. <