Agent opgepakt die op nek Floyd knielde

Minneapolis

De agent die op de nek knielde van de zwarte arrestant George Floyd, is zelf aangehouden. Justitie in het Amerikaanse Hennepin County (Minnesota) stelt dat Derek Chauvin, die al was ontslagen, verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van de ongewapende man. Op beelden is te zien dat Chauvin minutenlang knielt op de nek van Floyd, die naar adem hapt. 'Alsjeblieft, ik kan niet ademen', kreunt Floyd, die na enkele minuten stopt te bewegen. Zijn dood leidde tot protesten. <