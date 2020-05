De vriendelijke panda maakt plaats voor de wolfkrijger. China’s ‘Wolf Warrior’-diplomatie roept stevige reacties op

‘De diplomatie van een sterk land als China moet die kracht laten zien’, is de nieuwe lijn van China. In plaats van de vriendelijke panda wordt nu de ‘Wolf Warrior’, de wolfkrijger, het voorbeeld. De reacties zijn fors.

De Chinese film Wolf Warrior 2 is een patriottistische blockbuster. De film is in China populair als model voor China's buitenlandse diplomatie en politiek van de toekomst. (beeld afp / Greg Baker)

Peking

‘De Chinees-Amerikaanse slag om Hongkong is begonnen. De VS mogen elke kaart spelen die ze in handen hebben. Hongkong valt onder de Chinese soevereiniteit en welke wet Washington ook aanneemt, het is niet meer dan papierafval.’

Deze stevige boodschap, woensdagavond in de Chinese staatskrant Global Times, is een voorbeeld van de nieuwe diplomatie die Peking bedrijft: hard en zelfverzekerd in de aanval, met China als sterke, leidinggevende en regels bepalende grootmacht. In de Chinese staatsmedia, maar o..

