Ongerustheid bij oppositie Suriname

Paramaribo

De oppositiepartijen in Suriname maken zich grote zorgen over het verloop van het tellen van de stemmen. Volgens hen zijn twee dozen met processen-verbaal weggehaald uit de Anthony Nesty Sporthal, het hoofdstembureau van Paramaribo. Na tussenkomst van ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk werden die weer teruggezet. Ook waren er volgens Brunswijk mensen aanwezig met brandstof om het gebouw in brand te steken. Juristen werken ondertussen aan een klachtbrief voor de procureur-generaal over mogelijk strafbare feiten. Ook zijn de buitenlandse waarnemers geïnformeerd. <