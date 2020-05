De Filipijnse drugsoorlog traumatiseert kinderen. ‘Door de antidrugscampagne wordt een hele generatie slachtoffer’

Door de drugsoorlog die de Filipijnse president Rodrigo Duterte voert, hebben duizenden kinderen in het land emotionele en financiële schade opgelopen. In veel gevallen zagen de kinderen hoe hun ouders werden doodgeschoten.

Nabestaanden van een driejarig Filipijns meisje dat omkwam in het kruisvuur tussen politie en drugsverdachten eisen gerechtigheid. (epa / Rolex Dela Pena)

Manilla

Dat stelt Human Rights Watch (HRW) in een rapport dat deze week verscheen. Daarin beschrijft de mensenrechtenorganisatie hoe kinderen waarvan de ouders of verzorgers in de drugsoorlog zijn gedood met ernstige psychische klachten kampen. Ook kr..

