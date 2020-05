Onrust in Suriname over uitblijven stembusuitslag

In Suriname bestaat veel ongerustheid over het uitblijven van een volledige verkiezingsuitslag. Zo’n 20 procent van de uitgebrachte stemmen was woensdagavond nog altijd niet bekend. De vraag hierbij is of de partij van president Desi Bouterse, de NDP, op genoeg zetels uitkomt om de regeringsvorming te beïnvloeden.