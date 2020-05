Verenigd Koninkrijk wil uitstel klimaattop

Londen

Het Verenigd Koninkrijk wil de aanstaande klimaattop van de Verenigde Naties een jaar uitstellen. De conferentie in het Schotse Glasgow staat vooralsnog gepland in november. De VN-klimaattoppen, met doorgaans meer dan 26.000 aanwezigen, gelden als de belangrijkste jaarlijkse internationale vergaderingen over klimaatbeleid en de laatste was in april al uitgesteld.

Het Verenigd Koninkrijk heeft als gastland gevraagd om de top te houden van 1 tot 12 november volgend jaar, blijkt uit een brief van de Britse regering aan de leden van de Verenigde Naties. <