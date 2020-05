Twitter waarschuwt bij tweets van Trump

Washington

Voor de ruim tachtig miljoen volgers van president Donald Trump @realDonaldTrump is het even wennen. Twitter heeft dinsdagavond voor het eerst een waarschuwing geplaatst bij een tweet van Trump, over het stemmen per post. Achter de waarschuwing is een webpagina te vinden, waari..

Dat schrikt Trump absoluut niet af, blijkt uit zijn reactie. De aangehaalde bronnen zijn juist wat hij als ‘Fake Newsmedia’ beschouwt. ‘Twitter bemoeit zich nu met de 2020 presidentiële verkiezingen’, aldus Trump. ‘Twitter verstikt de vrije meningsuiting volledig en ik, als president, zal dat niet toelaten!’

