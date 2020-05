Afghanistan laat 900 talibanstrijders vrij

Kabul

Afghanistan gaat negenhonderd gevangen talibanstrijders vrijlaten, kondigde de regering dinsdag aan. Kabul riep de taliban daarbij op de wapenstilstand die dinsdagavond afliep met drie dagen te verlengen. De vrijlating is onderdeel van een akkoord dat de Verenigde Staten en de taliban in februari sloten. Het is de bedoeling dat vijfduizend gevangen talibanstrijders tegen duizend gevangen regeringssoldaten worden geruild om vertrouwen tussen de partijen te kweken. Tot nu toe heeft de regering zo'n duizend man vrijgelaten en de taliban ongeveer driehonderd gevangenen. <