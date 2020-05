Frecce Tricolori wil Italianen hart onder de riem steken

Het gebeurde in Groot-Brittannië, in de Verenigde Staten en deze week doen ze het boven Italië. ‘Ook Nederland verdient een flypast.’

Negen vliegtuigen van het demonstratieteam van de Italiaanse luchtmacht, Frecce Tricolori, vlogen dinsdag over Florence. Rook in de nationale kleuren rood, wit en groen achter zich aan. (beeld sipa / Claudio Fusi )

Florence - Den Haag

Het ging dinsdagmorgen recht over Florence; negen vliegtuigen van het demonstratieteam van de Italiaanse luchtmacht, Frecce Tricolori. Rook in de nationale kleuren rood, wit en groen achter zich aan. De oh’s en ah’s waren op de grond niet van de lucht.

Frecce Tricolori (Italiaans voor driekleurige pijlen) hangt deze week boven Italië. Om de bevolking in coronatijd een hart onder de riem te steken. In vijf dagen komen de Aermacchi MB-339 vliegtuigen 21 keer over een stad of regio.

