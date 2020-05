Topadviseur van Johnson blijft ondanks rel

Londen

Cummings verdedigde zichzelf in een persconferentie. Hij zei dat zowel hij als zijn vrouw symptomen vertoonde van het coronavirus. Hij besloot om naar Durham te rijden waar zijn ouders een boerderij hebben met nog twee huizen op het erf, omdat hij bang was dat er niemand meer voor zijn zoon kon zorgen. Cummings zei dat hij met zijn vrouw en zoon in een huis verbleef en dat hij geen direct contact heeft gehad met zijn familieleden die ook op het terrein aanwezig waren.

De adviseur zegt dat hij steeds zieker werd, terwijl zijn vrouw zich beter begon te voelen. De enige twee keer dat hij van het terrein af is geweest, was om zijn zoon op te halen uit het ziekenhuis. Toen heeft hij naar eigen zeggen zijn auto niet verlaten. De tweede keer dat hij van het terrein af is geweest, was voor een korte testrit. Hij wilde namelijk zien hoe dat ging, zodat hij met zijn gezin weer naar Londen kon terugkeren. Dat was op 12 april.

Veel Britten zijn woedend op Cummings, omdat mensen al weken niet meer naar buiten mogen. Ook niet om hun kinderen op te zoeken of op te halen in het ziekenhuis. Zij denken dat er twee soorten regels zijn, een voor de gewone Britten en een voor machtige mensen zoals Cummings. Die woede werd deels geuit door bedreigingen aan het adres van Cummings.

De adviseur zei dat een van de redenen voor hun vertrek naar Durham was, dat hij het niet veilig vond om zijn vrouw en kind alleen te laten in hun Londense huis als hij ging werken.

Cummings staat bekend als iemand die weinig opheeft met de gevestigde orde. Zijn werkwijze leverde hem ook vijanden op en hij wordt in Britse media vergeleken met historische figuren als Machiavelli en Raspoetin. Hij is buiten zijn land onder meer bekend dankzij de film Brexit: The Uncivil War, waarin acteur Benedict Cumberbatch in zijn huid kruipt. <