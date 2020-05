Washington

Er zijn veel mensen aan wie president Trump een hekel heeft, maar MSNBC-presentator Joe Scarborough krijgt een wel heel speciale behandeling. Op Twitter suggereert Trump ongefundeerd dat Scarborough ooit een assistente heeft vermoord.

In zijn tweets rakelt Trump een lang geleden weerlegde complottheorie op die erop neerkomt dat Scarborough, de presentator van de ochtendshow Morning Joe, de hand had in de dood van de 28-jarige Lori Klausutis in 2001. Zij werd in juli dat jaar dood aangetroffen in een kantoor van Scarborough, die destijds voor de Republikeinen in het Congres zat.

