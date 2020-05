Supercycloon richt ravage aan

Militairen en hulpverleners ruimen in het Indiase Kolkata de ravage op die is aangericht door de 'supercycloon' Amphan. Bomen vielen op wegen, net als bijvoorbeeld elektriciteitskabels. Zaterdag gingen duizenden mensen de straat op, om te protesteren tegen de in hun ogen trage reactie van de overheid op overstromingen en het wegvallen van elektriciteit. In India en buurland Bangladesh v..

