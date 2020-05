Londen

De laatste Britse gouverneur van Hongkong, Chris Patten, stelt dat het volk van Hongkong door China is verraden. Hij zegt in The Times dat Groot-Brittannië 'de morele, economische en juridische plicht heeft op te komen voor de bevolking van Hongkong'. Hij reageerde op de aankondiging dat Peking een speciale wet invoert om de veiligheid in Hongkong te garanderen. <